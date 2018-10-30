2018-10-30T13:56:31+03:00
В мире

Украинская певица Приходько заявила о желании примкнуть к партии Тимошенко

Артистка намерена восстановить социальную справедливость в стране
Сакина НУРИЕВА
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Певица Анастасия Приходько. Фото Григорий Сысоев ТАССПевица Анастасия Приходько. Фото Григорий Сысоев ТАСС
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Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о своем намерении присоединиться к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Обдумывая своё будущее, я пришла к выводу, что как политик я получу больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещённым лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала певица в Facebook.

Приходько также сообщила, что многие политики призывали ее к сотрудничеству, но она решила примкнуть к рядам Юлии Тимошенко. Певица считает главу «Батькивщины» самым сильным политиком Украины и восторгается ее человеческими качествами.

Приходько уверена, что именно в этой команде она сможет реализовать свой политический потенциал.

Ранее победительница «Фабрики звезд» Анастасия Приходько сообщала о своем уходе со сцены.

Певица заявила, что устала быть "неформатом" для сцены и постоянно слышать критику в свой адрес.

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