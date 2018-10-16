"Я не формат": Украинская певица Анастасия Приходько уходит со сцены

16 Окт. 11:23 2018-10-16T11:24:34+03:00

Победительница "Фабрики звёзд" заявила, что никогда не будет подстраиваться под других и предавать себя

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Победительница "Фабрики звёзд", украинская певица Анастасия Приходько объявила о своем уходе со сцены. По словам исполнительницы, ей надоело слушать критику, и теперь она хочет просто побыть один на один с собой.

"Устала слушать о том, что я не формат. Настоящему музыканту трудно, когда он почти не имеет поддержки и его заставляют становиться похожим на других! Я никогда не буду подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду. К сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", раскупают быстрее", - написала певица у себя на странице в Facebook.

Напоследок Приходько поблагодарила всех своих друзей, музыкантов и людей, которые просто были рядом, а также напомнила, что в конце 2019 года будет выпущен ее новый альбом под названием "Крылья". Работа над ним уже почти закончена.

"Не унывайте друзья мои, все оно к лучшему. Может когда-нибудь я решу снова спеть для вас", - подытожила исполнительница.

Напомним, что в 2009 году именно Анастасия Приходько представляла Россию на конкурсе "Евровидения", однако уже через пять лет она резко изменила свое отношение к нашей стране, в которой заработала свою популярность, и стала ярой русофобкой. Последние четыре года певица ездила с концертами по местам базирования бойцов украинской армии, воюющих с ополченцами и называла себя "музой карателей".

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад она даже предложила вовсе не пускать представителей от России на конкурс "Евровидение" или же приставить к ним настоящий конвой.