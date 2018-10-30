2018-10-30T23:59:33+03:00
Политика

МИД РФ узнал о новых готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Коалиция во главе с США хочет получить повод, чтобы нанести удар по законному правительству в САР
Юлия ДИВЕЕВА
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Незаконные вооруженные формирования готовят в Сирии новые провокацииНезаконные вооруженные формирования готовят в Сирии новые провокацииФото: REUTERS
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МИД России сообщил, что из различных источников получил сведения о готовящихся в Сирии новых масштабных провокациях с применением химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В распространенном заявлении министерства говорится, что отдельные группы террористов к которым «с готовностью подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски»..

«Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти САР», - уверены МИД.

В министерстве уверены, что цель таких провокаций - получить предлог для агрессии по отношению к легитимной власти в Дамаске, как это было в апреле 2018 года, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии, а заодно обвинить Россию и Иран в том, что они «потворствуют таким преступлениям», говорится на сайте МИДа.

Информация о возможных провокациях содержится в письмах, которые Дамаск регулярно направляет в Совбез ООН. Российские военные также располагают такими данными.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии узнал о готовящейся провокации. Поддерживаемая Вашингтоном организация «Белые каски» снова снимает в Сирии постановочный фильм об использовании химического оружия.

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