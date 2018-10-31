Мюллер рассказал ФБР о заговоре против него

31 Окт. 02:32 2018-10-31T02:32:37+03:00

Спецпрокурор США сообщил, что неким женщинам предлагали деньги за ложные обвинения о домогательствах против него

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В США могут предпринять попытки дискредитировать имя спецпрокурора США Роберта Мюллера, обвинив его в сексуальных домогательствах. В этой связи канцелярия спецпрокурора обратилась в ФБР с просьюой провести расследование.

По данным сайта журнала Atlantic, команде Мюллера стало известно, нескольким женщинам предлагали некоторые суммы денег за то, чтобы они обвинили спецпрокурора в сексуальных домогательствах. Об этом журналистам рассказала некая женщина, по фамилии Парсонс.

По ее словам, она когда-то работала на Мюллера в качестве помощника юриста. Недавно ей написал лоббист-республиканец Джек Беркман. Он предложил погасить задолженности по кредитам и еще 20 тысяч долларов если она обвинит Мюллера “в противоправном сексуальном поведении и домогательствах на рабочем месте".

Ее слова подтверждают рассказ некой Дженнифер Тауб, которая звонила в офис спецпрокурора в начале октября.

Как сообщал сайт kp.ru, США давно безосновательно обвиняют РФ во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, и организовли расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако до сих пор не нашли никаких доказательств, для подтверждения совей теории.