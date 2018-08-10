Дело о «российском вмешательстве» в выборы США: Что нароет Мюллер против Трампа

СЕГОДНЯ 01:22 2018-08-10T02:17:28+03:00

Президент Трамп (слева) и спецпрокурор Мюллер уже который месяц грозят друг другу административным пальчиком. А в итоге странной интриги угрозы оказываются обращенными в адрес России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты ответили «КП» на вопросы о том, к чему может привести расследование американского спецпрокурора и кто за ним стоит

Изменить размер текста: A A

Уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует так называемое российское вмешательство в американские президентские выборы. На его глазах меняются главы спецслужб, уходят в отставку советники Дональда Трампа, высылаются дипломаты, принимаются новые санкции. А результатов пока нет. Доказательств так и не предъявлено, однако группа сенаторов уже готовит законопроект о новых санкциях против России в ответ на вмешательство в ноябрьские выборы в Конгресс. То есть наказание за то, чего еще не было. «КП» расспросила экспертов, к чему может привести следствие Мюллера и попытки обвинить Москву в новых кибератаках. К сожалению, опрошенные американские политологи отвечать на наши вопросы отказались, пояснив, что разговаривать с российскими СМИ на эту тему избегают.

О ЧЕМ ХОТЯТ ДОПРОСИТЬ ТРАМПА

The New York Times опубликовала список вопросов к хозяину Белого дома. Многие из них совсем мелочные. Вот наиболее заметные с комментариями редакции:

1. Что вам известно о телефонных разговорах Майкла Флинна (на тот момент будущего советника президента США по нацбезопасности. - Ред.) с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года?

- Эти звонки в сердце этого расследования, - отмечает газета. - Флинн просил Россию не реагировать остро на только что объявленные администрацией Обамы санкции. Но помощники Трампа обсуждение санкций публично отрицали. Мюллер хочет узнать, действовал ли Флинн по поручению Трампа. И уже может знать ответ: Флинн сознался в даче ложных показаний и сотрудничает со следствием.

2. Какова была цель вашего обеда с (тогдашним директором ФБР) Джеймсом Коми 27 января и что было сказано?

- Спустя несколько недель после брифинга Коми вызвали в Белый дом на приватный обед. В записях Коми говорится о том, что Трамп выражал озабоченность по поводу досье британского шпиона Кристофера Стила (у которого якобы есть компромат о связях с Россией. - Ред.) и говорил, что ему нужна лояльность от его директора ФБР. Этот вопрос затрагивает истинную мотивацию отставки Коми.

А ВОТ И НАШИ ВОПРОСЫ

1. Кто на самом деле стоит за обвинениями Трампа? Какие у них рычаги?

Сергей СУДАКОВ, профессор Академии военных наук, американист:

- Демократическая коалиция понимает, что может использовать спецслужбы, которые не присягнули Трампу. Тот имеет в своем багаже только присягнувшие ему Пентагон и ЦРУ (в ЦРУ удалось назначить своего директора, которая отстаивает интересы президента и проводит чистки). Все остальные 17 спецслужб играют против него. Даже часть республиканского истеблишмента полагает, что «трампы» приходят и уходят, а молодые кандидаты (например, сенатор Марко Рубио) более предпочтительны.

Виктор ОЛЕВИЧ, ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист:

- Это и основные мейнстримные СМИ, которые управляются в том числе крупным американским бизнесом и представителями неправительственных организаций.

2. Кто такой Мюллер? Насколько он готов идти до конца?

ОЛЕВИЧ:

- Это бывший директор ФБР, служил в администрации Клинтона и Буша-младшего. С республиканцами он особенно близок. Задача, которая изначально была поставлена перед спецпрокурором, - смещение Трампа с поста президента. Это цель, к которой он планомерно идет. Мюллер попытается выдвинуть обвинения против Трампа и направить свое заключение в Конгресс для начала процедуры импичмента.

3. Сильно ли продвинулся Мюллер в расследовании?

СУДАКОВ:

- Если бы Мюллер имел настоящие доказательства вины Трампа, он бы передал материалы, и дело бы закрутилось с гораздо большим размахом. Когда Путин спросил, какова судьба серверов, которые проходили как вещественные доказательства и которыми как раз должен был оперировать Мюллер, оказалось, что каким-то чудесным образом доказательства, улики, сервера исчезли, кто-то их уничтожил. Если бы Мюллер обладал всей полнотой картины того, что же произошло, у него были бы списки обвиняемых и большая доказательная база, то проблемы у Трампа были бы огромные. Но время идет, а вещественных доказательств не прибавляется и прибавиться не может.

ОЛЕВИЧ:

- Может появиться новый фактор, связанный с потенциальной экстрадицией главы WikiLeaks Джулиана Ассанджа - американские спецслужбы обвиняют его в получении закрытой информации от иностранных спецслужб в интересах избирательной кампании Трампа и против Клинтон. Но эти обвинения бездоказательны, американские спецслужбы их пока не приводят.

4. Как вам список вопросов к президенту? Разговаривать с российским послом или писать в Твиттер про обед с директором ФБР - это разве криминал?

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

- Не думаю, что у Мюллера есть бомба в запасе, которую он может в нужный момент взорвать. Если разговор идет о том, платил или не платил Трамп какой-то проститутке, это значит, что пока что на серьезный компромат расследование не вышло.

СУДАКОВ:

- Каждый пул защиты и обвинения имеет своих «кротов». В Америке нормальная слежка является обычной практикой. Американцы действуют по очень простому принципу: если у тебя что-то есть, то выбрасывай это сразу, хорошие карты - заходи с козырей. Иначе упустишь время. Полагаю, что демократы уже упустили свой шанс, а второй у них вряд ли будет. Они смогут потрепать нервы Трампу, но «убить» его у них не получится.

5. Куда исчезли попавшие под санкции 2016 года «виновники» кибератак?

Пранкер ЛЕКСУС (Алексей Столяров):

- Я задавался вопросом, почему в обвинительном докладе Мюллера отсутствует 2 человека, против которых были введены санкции еще администрацией Обамы в декабре 2016 г. как против людей, якобы вмешивающихся путем кибератак в выборы. В списке тех, на кого распространяются персональные санкции, наряду с руководством ГРУ значились и отдельные «хакеры», которые назывались по ник-неймам. А вот в докладе Мюллера 2 человека - «Славик» и «Абырвалг» - пропали. Получается, что санкции применяем в отношении одних людей, а обвиняем других. Опять же до сих пор непонятно, в чем они повинны. Это основная несостыковка тех обвинений, которые сейчас звучат.

К слову, мы с пранкером Вованом пытались связаться с Мюллером. У нас даже параллельно был разговор с его специальной комиссией, которая расследует это дело. Но на определенном моменте все наши связи прервались - они смогли нас раскусить.

6. Будет ли Трамп допрошен лично? Было бы это выгодно лично ему?

ОЛЕВИЧ:

- Для Трампа это невыгодно. Он часто говорит много лишнего. Кроме того, он не является юристом. Билл Клинтон, который являлся профессиональным юристом, и тот попался на удочку обвинителя Кеннета Старра в ходе процесса импчмента. Тем более легко будет попасться Трампу.

СУДАКОВ:

- Он не должен рассматривать это как унижение. Напротив, он должен превратить это в свой триумф.

7. Пахнет ли импичментом?

КОРТУНОВ:

- На данный момент угрозы импичмента нет. Если на выборах в Конгресс демократы получат контроль над одной из палат, то не исключаю, что процесс будет начат. Но он весьма длительный. Думаю, Трамп при любом стечении обстоятельств досидит до конца своего первого срока.

ОЛЕВИЧ:

- Все зависит от политической обстановки. Для Трампа она угрожающая. Поэтому любые обвинения, которые может вынести Мюллер, достаточно быстро могут привести к концу президентского срока Трампа. Ведь импичмент и обвинения против президента - вопрос не только юридический, но и политический. Юридически даже ложь, выявление некого несоответствия показаний президента под присягой и действительности, даже не имеющее отношения к теме расследования, может привести к импичменту.

8. Обвинят ли Россию во вмешательстве уже в ноябрьские выборы в Конгресс?

СУДАКОВ:

- Трамп уже заявил, что если Россия будет вмешиваться в выборы, то будет накручивать очки демократам. Если демократы получат большинство, то здесь уже Трамп будет разыгрывать карту России. Мол, русские увидели, что поладить не удается и делают себе базу из демократического Конгресса. А если выборы выиграют республиканцы, он скажет, что никакого вмешательства не было. И вот тогда у него будут развязаны руки.

Алек БРУК-КРАСНЫЙ, экс-депутат Национальной ассамблеи штата Нью-Йорк:

- Да, и я не называл бы это фарсом. Эти обвинения на 70% - внутренняя политическая борьба. На ездивших сейчас в Россию конгрессменов уже тоже вылили много помоев. К слову, они тогда позвали депутатов с ответным визитом в Вашингтон, но официального приглашения пока так и нет. Здесь нужно рассматривать каждого конгрессмена в отдельности, насколько он уязвим в своем округе. Если да, то приглашение российским коллегам подписывать не будет. В 2012 году я возглавлял делегацию депутатов нью-йоркского парламента в Россию. Мои коллеги просто влюбились в Россию. Личные контакты всегда важны, поэтому будем надеяться, что такие визиты продолжатся.

9. Как лучше отвечать России?

КОРТУНОВ:

- Создать горячую линию между Россией и США, некую совместную группу быстрого реагирования. Желательно на официальном уровне. Необходимо иметь каналы обмена информацией, которые бы позволили снимать чисто фантомные озабоченности, которые возникают в США.

СУДАКОВ:

- Давайте пойдем на реальную сделку: вы нам покажете свои доказательства, а мы вам - свои. Если США могут представить реальные доказательства, то они должны быть высланы нам в виде реального запроса. Пришлите вашу доказательную базу, пришлите, кого вы обвиняете. У нас всегда существует система обмена. Владимир Путин не зря сказал про заочно осужденного в России главу Hermitage Capital Уильяма Браудера. Доставайте козыри, давайте торговаться. Пока получается, что это игра ради игры.

ОЛЕВИЧ:

- У нас добрые намерения по отношению к США, но лишь до тех пор, пока они не пытаются действовать против нас. Любое действие Вашингтона найдет противодействие со стороны Москвы.

10. Кто сегодня реально правит Америкой?

БРУК-КРАСНЫЙ:

- В Америке оппозиция всегда очень сильная. Власть распределена между 50-70 людьми. Президент единолично не в состоянии принять решение. В бизнесе Трамп - абсолютный автократ. Но в американской политике все иначе.

КОРТУНОВ:

- С одной стороны, это Трамп. Он хотел изменить позицию в отношении Ирана, и ему это удалось. Вопреки позициям союзников. А вот вопрос с санкциями в отношении России - решение вашингтонского истеблишмента, который ему это навязал. В каких-то областях Трампу удается прорваться. Но, к сожалению, это обычно создает другие проблемы. А в большинстве областей мы видим, насколько сильны бюрократия, Конгресс и СМИ.

11. Простым американцам антироссийская истерия интересна?

БРУК-КРАСНЫЙ:

- Не особо, но это активно подбрасывается в сознание среднестатистического американца и напоминает холодную войну. Русскоязычная Америка остается на стороне Трампа и даже стала, по моим наблюдениям, мягче относиться к Путину. Если раньше я слышал о президенте России много отрицательного, то сегодня говорят следующее: Путин умный, они бы с Трампом разобрались бы, но демократы мешают. Мешают на самом деле не демократы, а существующий между ними и республиканцами громадный разрыв. Может, я большой оптимист, но полагаю, что после выборов в Конгресс наши страны станут ближе друг к другу, а позиции Трампа в будущем году усилятся. И даже при демократическом Конгрессе критиковать президента придется уже не популистски, а конструктивно. Тогда и компромиссы могут найти.