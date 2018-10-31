2018-10-31T05:35:37+03:00
Политика

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-I

Снаряд малой дальности способен нести на себе ядерный боезаряд
Юлия ДИВЕЕВА
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В Индии испытали баллистическую ракету Agni-IВ Индии испытали баллистическую ракету Agni-IФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии 30 октября стратегические силы сраны успешно испытали модернизированную версию баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I. Снаряд стартовал с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Ракета Agni-I весит 12 тонн, может преодолевать расстояния от 700 до 900 км. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны, пишет ТАСС.

Ракету Agni-I создали в Организацииоборонных исследований и разработок Индии. Первый тестовый полет прошел 25 января 2002 года. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 18 января 20018 года Индия в очередной раз успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5" (Agni-V). Запуск производился с полигона на острове Абдул-Калам недалеко от побережья штата Одиша на востоке стране.

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