Роскосмос назвал причину крушения ракеты «Союз-ФГ»

31 Окт. 11:44 2018-10-31T11:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал о причинах падения ракеты «Союз-ФГ», которая потерпела крушение 11 октября. По мнению экспертов ведомства, причиной катастрофы стали неполадки в работе датчика, сигнализирующего о разделении ступеней.

По словам космонавта-рекордсмена, занимающего высокий пост в российском космическом агентстве, «одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени». Как сообщает ТАСС, авария произошла в момент разделения первой и второй ступеней ракеты.

Крикалев также заявил, что Роскосмос проводит комплекс мероприятий, предназначенных для обеспечения безопасности полетов.

Ракета-носитель «Союз-ФГ», задачей которой было доставить на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС, потерпела крушение 11 октября. Авария произошла спустя 2 минуты после запуска космического аппарата. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, находившиеся на борту корабля, не пострадали.