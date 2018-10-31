Путин и Диас-Канель обсудят военное сотрудничество на переговорах 2 ноября

31 Окт. 12:40 2018-10-31T12:40:13+03:00

Лидеры двух государств встретятся в Москве

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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обговорят сотрудничество в военно-технической сфере на переговорах 2 ноября.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, будет ли затронута тема предоставления Кубе кредитов для покупки военной техники.

"Я не могу вам предоставить более детальную информацию. Тема ВТС будет на повестке дня", - сказал Песков.

Ранее kp.ru сообщал, что 2 ноября в Москве состоится встреча лидеров России и Кубы президента Владимира Путина и председателя Государственного совета и Совета министров Республики Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса.

В пресс-службе президента сообщали, что на встрече "планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".