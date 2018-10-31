В подконтрольной США зоне Сирии погибли иностранные военные в результате терактов

31 Окт. 15:44 2018-10-31T15:45:11+03:00

За два месяца в сирийском регионе свыше 300 курдских ополченцев получили ранения и были убиты

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В подконтрольной США зоне в Сирии погибли иностранные военные в результате нападений террористов.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщил российский военный, с 1 сентября текущего года боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) организовали и совершили 57 террористических нападений на представителей Сирийских демократических сил. В результате атак свыше 300 курдских ополченцев получили ранения и были убиты.

"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны объяснили, почему РФ помогает Сирии в борьбе с террористами. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что террористическую угрозу необходимо ликвидировать "на дальних подступах".

Также kp.ru писал, с чего вообще начались военные действия в Сирии, и зачем там понадобилось присутствие России.