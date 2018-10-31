2018-10-31T15:45:11+03:00
В мире

В подконтрольной США зоне Сирии погибли иностранные военные в результате терактов

За два месяца в сирийском регионе свыше 300 курдских ополченцев получили ранения и были убиты
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковОфициальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В подконтрольной США зоне в Сирии погибли иностранные военные в результате нападений террористов.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщил российский военный, с 1 сентября текущего года боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) организовали и совершили 57 террористических нападений на представителей Сирийских демократических сил. В результате атак свыше 300 курдских ополченцев получили ранения и были убиты.

"По данным, полученным от местного населения Заевфратья, в результате этих терактов есть потери и среди иностранных военнослужащих", — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны объяснили, почему РФ помогает Сирии в борьбе с террористами. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что террористическую угрозу необходимо ликвидировать "на дальних подступах".

Также kp.ru писал, с чего вообще начались военные действия в Сирии, и зачем там понадобилось присутствие России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины
Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США
Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС
Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском
Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку
Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов
Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца света
НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана до 2024 года
Во Франции задержали шесть человек, готовивших нападение на Макрона
В Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за борщевик
На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан
Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США
В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США
В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком
В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран
Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав
Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке
Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников
Началось голосование на промежуточных выборах в США
Виктория Бэкхем объяснила, почему не будет воссоединяться в туре с группой Spice Girls
"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов