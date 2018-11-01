2018-11-01T17:50:18+03:00
Политика

МИД прокомментировал предложение Климкина сдавать российские паспорта

Захарова уверена, что на Украине ущемляют права жителей по этническому признаку
Сакина НУРИЕВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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МИД России прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина сдавать российские паспорта. Его заявления назвали дискриминационной идеей, ущемляющей права жителей Украины по этническому признаку.

В МИД отметили, что подобные слова от представителей страны, которая "декларирует стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод", попросту удивляют.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения. Все это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей", — заявила Захарова.

Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.

Министр призвал украинцев задуматься об обсуждении введения двойного гражданства, но при этом отметил, что при сложившихся обстоятельствах невозможно говорить о двойном гражданстве с Россией на Украине.

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