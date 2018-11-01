Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее в четверг, 1 ноября, прибыла с официальным визитом в Киев, поприветствовала встречавший ее почетный караул на украинском языке.
«Приветствую, воины!» - сказала глава немецкого правительства по-украински. На это военнослужащие ответили ей лозунгом националистов, который с недавних пор является официальным воинским приветствие в незалежной: «Героям слава!»
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон о замене воинского приветствия на лозунг запрещенной в России экстремистской организации «Украинская повстанческая армия» («УПА») - «Слава Украине - Героям слава». Кроме того, согласно подписанному главой соседнего государства документу, военные в незалежной теперь должны обращаться друг к другу не иначе, как «пан».
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