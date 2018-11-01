Меркель прокомментировала позицию Украины по «Северному потоку - 2»

1 Нояб. 20:54 2018-11-01T20:54:38+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием прокомментировала позицию Украины по проекту «Северный поток - 2». Как призналась глава немецкого правительства, она «менее критично» настроена к строительству газопровода, который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря.

При этом политик подчеркнула, что Берлин учитывает мнение Киева в вопросе «Северного потока - 2» и выступает за сохранение транзита газа через территорию незалежной. «Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», - приводит слова Меркель «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Киев уже давно пытается отговорить Европу от реализации проекта «Северный поток - 2». К примеру, в июне «Нафтогаз» пугал европейские страны «необратимыми последствиями»: тогда украинская компания выступила с утверждением, что строительство трубопровода «убьет конкуренцию» на газовом рынке.