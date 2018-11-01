Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно

1 Нояб. 22:54 2018-11-01T22:54:30+03:00

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как Киев «ответил» на санкции, введенные Россией в отношении незалежной. Так, он назвал «ответом» арест в порту Мариуполя продукции Алчевского металлургического комбината, который находится в неподконтрольной Киеву части Луганской области.

По словам Луценко, речь идет об аресте трех тысяч тонн продукции, которая «перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию».

«Причастные лица будут привлечены к ответственности по статье УК (Украины) о финансировании терроризма», - пригрозил генеральный прокурор незалежной на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В частности, в черный список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьеры незалежной Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, а также старший сын президента соседней страны Алексей Порошенко.