2018-11-02T01:35:51+03:00
Политика

Российские лётчики четыре раза за неделю поднимались на перехват к границам

У границ РФ было замечено 17 летательных аппаратов-шпионов
Юлия ДИВЕЕВА
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Истребитель МиГ-29. ФОТО: Александр Рюмин/ТАССИстребитель МиГ-29. ФОТО: Александр Рюмин/ТАСС
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Летчики воздушно-космических сил России (ВКС) за минувшую неделю четыре раза поднимались в небо на перехват иностранных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", у границ воздушного пространства России на этот период было замечено 17 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Также пилоты ВКС вели боевую подготовку. За неделю с 57 аэродромов страны было совершено 208 учебных вылетов. Кроме того, силами ВКС было совершено более 800 грузовых перелетов.

Как рассказывал сайт kp.ru, 28 октября, у черноморского побережья России провел многочасовую разведку американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Воздушный шпион с бортовым номером 168438 облетел Крым и побережье Краснодарского края, а в районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров.

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