Российские нефтяники снизили цены на бензин
В России нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Таким образом нефтяники выполнили договоренности с правительством РФ. Об этом сообщил представитель вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
“Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", - сказал он.
Он отметил, что конкретные обязательства нефтяных компаний зафиксированы в протокольных поручениях правительства по соглашениям, достигнутым на заседании 31 октября, передает Интерфакс.
"Предпринятые правительством меры на сегодняшний день позволят избежать ценовых скачков в оптовом и розничном сегментах рынка моторного топлива", -подчеркнул Джус.
По его словам, правительство сейчас рассматривает дополнительные механизмы регулирования рынка нефтепродуктов, которые могут быть введены после изменения в налоговом обложении в отрасли.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что по итогам совещания правительства с нефтяными компаниями Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин и дизель останутся на уровне июня 2018 года до конца года.