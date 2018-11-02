2018-11-02T03:00:47+03:00
Экономика

Российские нефтяники снизили цены на бензин

Компании выполнили свои обязательства по стабилизации розничных цен на топливо
Юлия ДИВЕЕВА
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Нефтяные компании в РФ снизили цены на бензин и дизельное топливоНефтяные компании в РФ снизили цены на бензин и дизельное топливоФото: Евгения ГУСЕВА
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В России нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Таким образом нефтяники выполнили договоренности с правительством РФ. Об этом сообщил представитель вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

“Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", - сказал он.

Он отметил, что конкретные обязательства нефтяных компаний зафиксированы в протокольных поручениях правительства по соглашениям, достигнутым на заседании 31 октября, передает Интерфакс.

"Предпринятые правительством меры на сегодняшний день позволят избежать ценовых скачков в оптовом и розничном сегментах рынка моторного топлива", -подчеркнул Джус.

По его словам, правительство сейчас рассматривает дополнительные механизмы регулирования рынка нефтепродуктов, которые могут быть введены после изменения в налоговом обложении в отрасли.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что по итогам совещания правительства с нефтяными компаниями Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин и дизель останутся на уровне июня 2018 года до конца года.

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