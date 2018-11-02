2018-11-02T04:15:27+03:00
Умные вещи

Apple признала устаревшей моделью iPhone 5

Компания прекращает выпуск деталей и ремонт данной модели
Юлия ДИВЕЕВА
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iPhone 5 назван устаревшим продуктом.iPhone 5 назван устаревшим продуктом.Фото: REUTERS
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Телефоны модели iPhone 5 включены компанией Apple в список устаревших продуктов, который можно найти на сайте компании. В пояснении говорится, что для моделей признанных устаревшими компания прекращается выпускать запчасти. Кроме того, на эту технику не будет гарантийного обслуживания и не распространяется техподдержка.

США iPhone 5 считается "устаревшим", в других странах его классифицируют как "вышедший из эксплуатации". В эту категорию попадают устройства, снятые с производства более пяти, но менее семи лет назад", - цитирует ТАСС заявление компании.

Напомним, iPhone 5 был представлен пользователям в сентябре 2012 года. В России его продажи стартовали в 12 декабря. У модели увеличили экран, снабдили ее процессором А6, обновленной операционной системой iOS6, 8-мегапиксельной камерой, тремя микрофонами.

Как рассказывал сайт kp.ru, в этом году 28 сентября в России стартовали продажи новой продукции компании Apple: iPhone XS и iPhone Xs Max.

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