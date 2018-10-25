2018-10-25T13:36:15+03:00
Экономика

В России дешевеет новая модель Apple iPhone XS

Цена на «яблоко» спустя месяц продаж уменьшилась на 20%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России стихийно дешевеет iPhone XSВ России стихийно дешевеет iPhone XSФото: REUTERS
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В России 28 сентября стартовали продажи новой продукции компании Apple: iPhone XS и iPhone Xs Max. Изначально стоимость «яблок» составляла около 88 тысяч рублей. Для смартфона это совсем недешево и время это подтвердило.

Так, спустя почти месяц после начала продаж, цена на iPhone XS опустилась до 70 тысяч рублей.

Два новых «яблока» стали некой работой над ошибками прошлогоднего смартфона от Apple. Новый гаджет, по мнению специалистов, стал чуть быстрее. Также заметно улучшилось качество фотографий, и немного увеличилась автономность.

Что касается модели XS Max, то она почти ничем не отличается от своего «брата», разве что размером экрана, о чем говорит добавка слова «Max» к названию смартфона. «Большое яблоко» стоит еще дороже, около 90 тысяч рублей. И цена пока снижаться не собирается.

К слову, мониторинг цен на новую модель Apple федеральный, так что в отдельных регионах цены могут быть выше, сообщают эксперты Mail Hi-Tech.

Ранее сайт kp.ru писал о том, чтобы получить новые модели айфонов в Москве, люди ночевали в палатках несколько суток в огромной очереди, приходили целыми семьями, а также продавали места в очередях на сайте Avito за 250 тысяч рублей.

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