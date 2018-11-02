2018-11-02T12:02:32+03:00
Авто

Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России

Это произошло из-за того, что стоимость авто возросла у производителей
Ася РОМАНЧУК
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В России подорожали автомобилиВ России подорожали автомобилиФото: ТАСС
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В России подорожали автомобили. Сразу 15 компаний-продавцов подняли цены на машины. Особенный рост отмечен с 16 по 31 октября. Дилеры объясняют это тем, что производители переписали прайс-листы сразу на несколько моделей. В основном под увеличение цены попали самые ходовые авто.

"Автостат" сообщает, что в среднем в каждой марке ценник вырос на 5-6 моделей. Например, в KIA увеличение коснулось Kia Ceed, Picanto, Rio X-Line, Rio, Soul, Optima, Sorento и Sorento Prime. Они теперь дороже на 15-35 тысяч рублей.

Subaru Forester теперь обойдется покупателю на 3 - 5% дороже.

У Skoda увеличение на 7-44 тысячи рублей по всему модельному ряду, а немецкая BMW объявила повышение цен второй раз за месяц. Больше всего подорожал новый седан 3-Series. Минимальный рост на данную модель 33%. Subaru Forester теперь обойдется покупателю на 3 - 5% дороже.

Изменение стоимости не обошло стороной и автомобили премиум класса.

Больше всех прибавил в цене фастбек Porsche Panamera. В зависимости от комплектации рост составил от 25 до 246 тысяч рублей.

Эксперты связывают увеличение не только с валютными колебаниями, но и сколько с грядущим ростом НДС, сообщает «Российская газета».

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