В Совфеде пригрозили ответить Киеву на арест российского судна в Мариуполе

2 Нояб. 13:40 2018-11-02T13:40:50+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что незаконный арест Украиной российского судна не останется без ответа.

Он отметил, что этим действием Киев посягает на интересы РФ. Арест судна в Мариуполе нельзя считать ответом на российские санкции.

"Это не имеет никакого отношения к области права и даже обмена санкционными решениями, которые, кстати, не мы первыми принимали. Начала санкционную политику в отношении России Украина. Это гибридная война, в которой используются абсолютно все средства", - сказал Морозов.

Политик вспомнил слова генерального украинского прокурора Юрий Луценко о том, что все лица, причастные к грузоперевозке судна, "будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма"

Морозов сказал, что слова Луценко не имеют отношение, так как Украина совершила именного незаконные действия в отношении России. И они не останутся без ответа.

"Незаконные действия не останутся без ответа. Обмен ударами будет продолжаться, они втягиваются в соперничество, в котором Киеву никогда не одержать верх", - констатировал Олег Морозов.

Напомним, ранее, как сообщал Kp.ru, Украина арестовала в Мариуполе судно, следовавшее из России. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что такие меры были совершены в ответ на российские санкции.

1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.