Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского

2 Нояб. 14:24 2018-11-02T14:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала структуры Евросоюза, следящие за соблюдением прав человека и свободы слова, к более активному участию в судьбе журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

При этом политик заметила, что дело против руководителя портала РИА Новости Украина «шито белыми нитками». Как подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента, преступно обвинять сотрудника СМИ «за его профессиональную работу, за правду, неугодную властям».

«Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова. Тем более что очевидно, что дело (Вышинского) шито белыми нитками», - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Причем спикер Совфеда обратила внимание на то, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже заявлял о серьезной обеспокоенности сложившейся ситуацией. Однако, как отметила Валентина Матвиенко, «нужны действия, нужен результат», а не просто слова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего его этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать журналиста на 60 дней без возможности выхода под залог. В минувший же четверг, 1 ноября, суд в Херсоне продлил срок содержания Кирилла Вышинского под стражей до 28 декабря.