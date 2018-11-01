2018-11-01T14:50:04+03:00
Политика

Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского

Журналиста оставили в СИЗО до 28 декабря
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Журналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл ВышинскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В четверг, 1 ноября, суд в Херсоне продлил на два месяца срок содержания под стражей журналиста Кирилла Вышинского, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Таким образом, как уточнил адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Андрей Доманский, его подзащитного оставили в СИЗО до 28 декабря.

«Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря», - сказал юрист РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего журналиста этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать руководителя портала РИА Новости Украина на 60 дней без возможности выхода под залог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О содержании Кирилла Вышинского в СИЗО на Украине: пытки или преднамеренное нанесение вреда здоровью?

Русский ПЕН-центр выступил в защиту руководителя портала РИА Новости Украина (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дюнкерке проводится полицейская спецоперация из-за угрозы взрыва
Глава Минприроды РФ пригрозил временно ограничить экспорт древесины в Китай
Матвиенко посетит Кубу с официальным визитом по приглашению Мигель Диас-Канеля
Захарова пошутила про роль «русских хакеров» на выборах в американский парламент
Россия будет поставлять гранатометы на Филиппины
КНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеваниях
Могерини считает, что санкции против России сохранятся
Глава СК поручил оценить действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабов и шашлыки
Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона
Песков прокомментировал планируемый пакет санкций со стороны США
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Ученые выявили причину аномалий развития у древних людей