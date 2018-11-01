Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского

1 Нояб. 14:50 2018-11-01T14:50:04+03:00

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В четверг, 1 ноября, суд в Херсоне продлил на два месяца срок содержания под стражей журналиста Кирилла Вышинского, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Таким образом, как уточнил адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Андрей Доманский, его подзащитного оставили в СИЗО до 28 декабря.

«Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря», - сказал юрист РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего журналиста этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать руководителя портала РИА Новости Украина на 60 дней без возможности выхода под залог.

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