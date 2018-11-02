Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в 2019 году

2 Нояб. 14:44 2018-11-02T14:44:43+03:00

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В пятницу, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя Госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который в минувший четверг прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе этой встречи, новый кубинский лидер передал главе нашего государства «братский привет от генерала армии Рауля Кастро» и пригласил его посетить Остров свободы в 2019 году.

По словам Диас-Канеля, предыдущий визит Путина на Кубу, который состоялся в 2014 году, «стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений». «Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас в 2019 году, когда исполнится пять лет с этого момента, вновь нанести визит на Кубу», - приводит слова политика сайт Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский лидер был на Кубе в июле 2014 года. Тогда Гавана стала его первой остановкой в недельной поездке по странам Латинской Америке. В ходе того визита был подписан целый ряд важных документов.