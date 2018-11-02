2018-11-02T15:01:18+03:00
Общество

Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землю

Поправки уже внесли в Налоговый кодекс РФ
Ася РОМАНЧУК
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Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землюРоссиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землюФото: Мария ЛЕНЦ
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Людям предпенсионного возраста решили дать дополнительные льготы. Так, начиная со следующего года они освобождаются от уплаты налогов на дом, квартиру, гараж и земельный участок. Поправки в Налоговый кодекс уже подписал президент РФ Владимир Путин. Они вступят в силу с 1 января 2019.

Льготами смогут пользоваться женщины, достигшие 55 лет, и мужчины с 60 лет.

Налогу не подлежит один дом или часть дома, квартира, гараж или машиноместо, хозпостройка площадью не более 50 кв.м. Но есть одно условие - эта недвижимость не должна использоваться для предпринимательской деятельности.

Не будут предпенсионеры платить и за земельный участок. Правда, он ограничен 6 сотками. За участок больше этого налог рассчитают за оставшуюся площадь. Если в собственности два участка, придется выбрать один из них, на который и посчитают налоговый вычет.

В федеральном законе есть оговорка: муниципалитеты могут расширить эти льготы собственными нормативными актами. А вот по транспортному налогу федеральных льгот для пенсионеров не предусмотрели. Но их также могут установить на региональном уровне.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно подать заявление в налоговую службу. Если человек уже пользовался льготой, и у нее нет ограничения, то повторное заявление не потребуется.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что по предварительной оценке за счет этих льгот люди предпенсионного возраста смогут сэкономить в год порядка 1,9 тысячи рублей, сообщает "Российская газета".

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