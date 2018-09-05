Пенсионная реформа в России: Пожилым оставят льготы и дадут возможность уйти на отдых досрочно

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-05T01:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Выступление Владимира Путина по поводу пенсионного возраста наконец-то расставило точки над «i». Есть все основания полагать, что именно в таком виде реформа и будет принята. Вот что конкретно предложил президент.

Снижение пенсионного возраста для женщин. Теперь потолок для повышения - это не 63 года, а 60 лет. Более того, дополнительные льготы получили многодетные матери (см. «Короткой строкой»).

Есть изменения, которые касаются и мужчин, и женщин. Например, тех, кто должен был уходить на пенсию по старым правилам в 2019 и 2020 годах. Для них пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Но они смогут воспользоваться «скидкой». К примеру, если мужчине исполняется 60 лет в январе 2019 года, то по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год - в возрасте 61 года. А теперь это можно сделать на полгода раньше - в июле 2019-го. При этом, если человеку исполняется 60 лет в январе 2020-го, то на пенсию он сможет уйти не в январе 2022-го, а в июле 2021-го.

Еще одна очень важная льгота. Как и предлагали до этого депутаты Госдумы, гражданам оставили те льготы, которые сейчас полагаются пенсионерам. Они, как и раньше, будут начинать действовать в 55 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно).

В правительстве подсчитали: весь этот комплекс мер обойдется ни много ни мало в 500 млрд. рублей ежегодно.

Узнайте, в каком году вы отправитесь на пенсиюФото: Алексей СТЕФАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Десять изменений от главы государства

1. Пенсионный возраст для женщин повысится не на 8, а на 5 лет.

2. Те, кто должен был выйти на пенсию по старым правилам в ближайшие два года, получат право оформить ее на полгода раньше.

3. Многодетным матерям дали дополнительные льготы. Для тех, у кого пятеро детей, возраст выхода на пенсию не изменится (50 лет). А те, у кого трое или четверо детей, смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше. Когда конкретно заработает это правило, пока неизвестно.

4. Для работодателей установят административную и даже уголовную ответственность за увольнение или за отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста (тем, кому осталось пять или меньше лет до пенсии).

5. Пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза - с 4900 до 11 280 рублей.

6. Работникам предпенсионного возраста будет предоставляться два дня на бесплатную диспансеризацию - за счет работодателя.

7. Пенсионный возраст не изменится для коренных малочисленных народов Севера (для работников вредных производств такая льгота была предусмотрена и в первой версии законопроекта).

8. Возможность выйти на пенсию досрочно стала более реальной. Для этого нужно заработать 37 лет стажа для женщин и 42 года - для мужчин. В первом варианте было на три года больше.

9. В рамках старых правил (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) останутся федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Такой порядок будет действовать до конца 2028 года.

10. В рамках старых правил сохранятся и региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, на приобретение лекарств и т. д. Тоже до конца 2028 года.

ВАЖНО!

Для нынешних пенсионеров в результате этой реформы ровным счетом ничего не меняется. Точнее, есть только приятные новости - в ближайшие шесть лет средняя пенсия в стране вырастет с 14 до 20 тысяч рублей. Такие темпы примерно вдвое выше инфляции. Например, в следующем году пенсия вырастет на одну тысячу рублей.

Сохранение льгот занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями трудаФото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что будет, если работодателям запретят увольнять пожилых?

- Уголовное преследование - не самый лучший метод. Так считают и представители бизнеса, и профсоюзы. Никто не верит, что чистой угрозой уголовного преследования мы быстро чего-то добьемся. Гораздо более эффективным является предложение целого ряда экспертов - снизить для работников предпенсионного возраста отчисления в социальные фонды на 2%. Это довольно весомо для работодателей и позволит им рационально для себя принимать решение о сохранении работника, - считает Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики.

Как считают кадровики, если ввести уголовную ответственность, то работодатели просто перестанут брать на работу пожилых людей или пытаться правдами и неправдами избавиться от человека, пока он еще не находится в предпенсионном возрасте. Гораздо правильнее дать налоговые льготы. Этот вопрос наиболее активно сейчас обсуждается.

КСТАТИ

Во всех республиках бывшего СССР пенсионный возраст или уже был повышен, или сейчас повышается. Сначала была Прибалтика, затем постепенно подтягивались и остальные. К примеру, в Казахстане первый этап повышения начали еще в 2001 году. А теперь начался второй - к 2027 году для женщин пенсионный возраст поднимется до 63 лет (для мужчин он уже такой). А в Беларуси к 2023 году возраст вырастет до 58 лет для женщин и до 63 лет для мужчин.

Советские параметры сейчас остаются только в России и Узбекистане. Но там уже тоже приняли решение о повышении. Пенсионный возраст женщинам поднимут до 58 лет, а мужчинам - до 63 лет. Переходный период растянется на шесть лет.

В ТЕМУ

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Правительство и президент обсудили параметры новой реформы

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 60 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

КСТАТИ

Как рассчитать пенсию самостоятельно: пошаговая инструкция от экономистов

Сколько вы уже заработали на старость, можно узнать прямо сейчас. Читайте в нашем материале, как рассчитать пенсию самостоятельно в 2018 году и узнать, сколько вы будете получать, если продолжите трудиться в том же духе

Многие ругают нынешнюю пенсионную формулу. Мол, она слишком сложна для восприятия. При этом все забывают, как было раньше. А раньше, чтобы понять, какую пенсию вы будете получать, нужно было дожить до пенсионного возраста и ждать вердикта от ПФР. И предугадать его было невозможно. Сейчас же все гораздо проще, поэтому рассчитать пенсию можно уже сегодня. Рассказываем, как это сделать. (подробности)