Путин заявил о росте конфликтного потенциала в мире

2 Нояб. 18:20 2018-11-02T18:20:10+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 ноября, в Театре российской армии на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, заявил о росте конфликтного потенциала в мире.

«Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права», - цитирует главу нашего государства ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что нестабильностью пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на все новые регионы. Однако, как подчеркнул Путин, боевикам так и не удалось создать «плацдарм хаоса и насилия» в Сирии, причем во многом это заслуга нашей военной разведки.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ предложил вернуть название ГРУ для российской военной разведки.