Трамп не смог сказать, о чем он будет говорить с Путиным в Париже

2 Нояб. 23:49 2018-11-02T23:49:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп не смог ответить на вопрос журналистов, о чем он собирается говорить с российским коллегой Владимиром Путиным во время их новой встречи в Париже 11 ноября.

«Я понятия не имею, что сказать», - заявил он.

Американский лидер общался с сотрудниками прессы перед вылетом на очередное предвыборное мероприятие в город Хантингтон (штат Западная Вирджиния). Там он проведет митинг Make America Great Again в преддверии промежуточных выборов в конгресс, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава российского государства Владимир Путин на переговорах с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил провести новую встречу с Дональдом Трампом во время одного из ближайших международных мероприятий. Российский лидер отметил, что для этой цели прекрасно подойдет Париж, где 11 ноября будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Хозяин Белого дома позже подтвердил, что готов встретиться с коллегой из Москвы в столице Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка этой встречи и назвал темы, которые будут обсуждать лидеры двух стран.