2018-10-24T00:39:00+03:00
Политика

Трамп подтвердил возможность его встречи с Путиным в ноябре

Переговоры могут пройти в Париже во время торжеств в столетия окончания Первой мировой войны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина действительно может состояться в Париже 11 ноября. Эту информацию подтвердил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

«Я думаю, что, вероятно, мы встретимся. Встреча еще не организована. Вероятно, это будет сделано», - сказал американский лидер.

Он напомнил, что его помощник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон находится с визитом в Москве, где ведет переговоры по наиболее важным вопросам, передает телеканал CNBC.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин во время встречи с Болтоном предложил провести новую встречу с Трампом во время одного из ближайших международных мероприятий. Он отметил, что для этих целей прекрасно подойдет Париж, где 11 ноября будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. До этого в СМИ появилась информация о том, что встьреча президентов России и США может состояться в ноябре в Париже или в Буэнос-Айресе.

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