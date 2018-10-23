Путин предложил встретиться с Трампом в Париже

23 Окт. 19:35 2018-10-23T19:35:51+03:00

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Президент России Владимир Путин предложил провести новую встречу с лидером США Дональдом Трампом во время одного из ближайших международных мероприятий. По мнению главы РФ, для этих целей прекрасно подойдет Париж, где 11 ноября будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны.

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", — сказал Путин во время переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, сейчас американский политик находится в Москве с двухдневным визитом. Во вторник, 23 октября, Путин принял его в Кремле, чтобы обсудить актуальные региональные вопросы, а также проблемы двусторонних отношений.