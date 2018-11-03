На Украине решили назвать буровые установки в честь Бандеры и Мазепы

3 Нояб. 02:33 2018-11-03T03:01:30+03:00

В компании «Укргаздобыча» убеждены, что это поможет ускорить добычу газа и приблизить «энергонезависимость» страны

Изменить размер текста: A A

На Украине придумали оригинальный способ ускорить добычу газа и приблизить «энергонезависимость» страны: нужно просто назвать буровые установки в честь «героев-националистов». Поэтому новому оборудованию для бурения решили присвоить имена Степана Бандеры, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и других исторических личностей, почитаемых в нынешней Незалежной.

Об этом сообщила компания «Укргаздобыча» на своей странице в Facebook. Отмечается, что дабы «приблизить энергонезависимость» страны, нужно «обновить оборудование, в том числе устаревшие буровые установки, которые мы унаследовали еще с 70-х годов». А восемь новых установок, поступление которых ожидается до Нового года, «позволят поднять скорость бурения до невиданных для нас ранее космических показателей и впоследствии ускорить добычу природного газа». Однако это еще не все, что нужно для успеха.

«У нас появилась такая гипотеза: если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз», - говорится в сообщении компании.

В «Укргаздобыче» отмечают, что «Пётр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даныло, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, два года назад депутатв Верховной рады от националистической фракции «Свобода» предлагали переименовать в честь гетмана Ивана Мазепы международный аэропорт Киева Борисполь.