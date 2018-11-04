2018-11-04T00:38:07+03:00
В мире

В Италии разбился небольшой самолет, погибли два человека

Крушение произошло недалеко от селения Бриан под Венецией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет SIAI Marchetti на авиашоуСамолет SIAI Marchetti на авиашоуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 3 ноября, в Италии разбился небольшой легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, в результате крушения погибли два человека, сообщает агентство ANSA.

Авария произошла в окрестностях Венеции, недалеко от селения Бриан на севере страны. На борту воздушного судна находилось два человека, один из них, по предварительной информации, был летчиком-инструктором.

К месту происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники полиции. Причины крушения пока неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется расследование трагического авиаинцидента.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе этого года близ итальянского города Чимадольмо небольшой туристический самолет при взлете зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи, упал и загорелся. Тогда тоже погибли два человека – мужчина и женщина.

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