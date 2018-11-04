Депутат Верховной рады обвинил Меркель в «потере» Украиной Крыма

4 Нояб. 08:53 2018-11-04T08:54:26+03:00

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Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь выяснил, кто «виноват в потере Крыма». Он заявил, что воссоединению полуострова с Россией в свое время поспособствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Как заметил политик, в 2008 году именно глава немецкого правительства выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), что, по мнению Чижмаря, в конце концов и привело к конфликту в Донбассе и вхождению Крыма в состав РФ.

«Если бы мы тогда его (ПДЧ) имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней (Меркель) много вопросов», - сказал нардеп в эфире украинского телеканала ZIK.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Между тем Киев до сих пор не может смириться с «потерей».