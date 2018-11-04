2018-11-04T11:37:07+03:00
В мире

Экс-помощник Обамы: США заплатят за выход из сделки с Ираном

По мнению Роберта Малли, нынешняя американская администрация «допустила огромную ошибку»
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-помощник Барака Обамы считает, что США заплатят за выход из сделки с ИраномЭкс-помощник Барака Обамы считает, что США заплатят за выход из сделки с ИраномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощник бывшего президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли высказался по поводу выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. По его мнению, нынешняя американская администрация «допустила огромную ошибку». Как считает политик, Соединенные Штаты «заплатят цену за выход из соглашения, переговоры вокруг которой велись в многостороннем формате».

Как пояснил Малли, существуют закономерные ограничения в международном плане, о которых всем известно. «Если выходишь из сделки, то нет никаких гарантий, что ту, которую заключишь ты, будут уважать в будущем. Поэтому, я считаю, США заплатят цену за выход из сделки", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от документа, который ввел ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций. А с 7 августа Вашингтон возобновил часть ограничительных мер в отношении Тегерана. При этом более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября.

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