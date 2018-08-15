Иран под санкциями: Старые самолеты, валютные менялы и постоянный рост цен

СЕГОДНЯ 01:33 2018-08-15T01:44:19+03:00

Фото сделано на одном из рынков Тегерана. Главный базар столицы Ирана две недели назад был закрыт из-за постоянного роста цен. Но маленькие базарчики вполне себе хорошо работали. Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

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CША сейчас угрожают России тем, что они уже проделывали с Ираном. Две недели назад я оказался в Тегеране, в самый разгар валютного кризиса. Иранский риал падал тогда так быстро, что банки и обменники просто закрылись до лучших времен. США вернули все свои санкции против Ирана и требовали того же от всего мира (в 2015-м ограничения были отменены - в обмен на то, что Тегеран прекращает создавать ядерное оружие, но президент Трамп был уверен: режим аятолл не выполнял условий сделки).

Запрет на поставку высокотехнологичного оборудования, ограничение на экспорт нефти и газа, полная изоляция от мировой банковской системы - главные санкции против Ирана. Страна под ними жила с 1979 года. Когда буржуазно-либеральный режим иранского шаха (поддерживаемый США и Британией) был свергнут религиозными революционерами.

История повторяется. 22 августа против России будет введен новый санкционный пакет из-за «дела Скрипалей» (британского шпиона и его дочери, отравленных в Солсбери боевым газом, - во всем бездоказательно обвиняют нашу страну). Первые ограничения не страшные. Но если же мы в течение трех месяцев не раскаемся (хотя в чем нам каяться), что использовали в нарушении всех международных законов химоружие против беглого шпиона, то все! России по задумке США - капец. В ноябре против нас введут вторую часть санкций. И это будет очень похоже на то, что сделано против Ирана. Есть ли жизнь под такими санкциями и как она выглядит? Рассказываю так, как все видел.

Корреспондент «КП» - позади стена американского посольства. Оно было захвачено иранской религиозной молодежью во время революции в 1979 году.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

БАНКИ: НИ ДОЛЛАРОВ, НИ ЕВРО

Банковская система Ирана - замкнутый круг. Есть банкоматы, отделения банков, пластиковые карточки, терминалы в магазинах, которые их принимают. То есть в магазине ты спокойно можешь расплачиваться картой - но только иранской. Пластиком заграничным, выпущенным, например, в Москве международными банковскими системами типа «Мастеркарда», ты ничего не оплатишь. И у тебя нет возможности перевести со своего счета деньги за границу, обменять на доллары или евро.

Иран отрезан от так называемой системы SWIFT. Это специальная международная кодировка банковских операций. Позволяет переводить деньги в любую точку мира (не перемещая их физически) за счет взаимных расчетов между разными финансовыми учреждениями.

На госуровне Ирана такие операции тоже под запретом Запада - повелителем долларов и евро. Даже в долг взять (и под хороший процент) у европейских и американских банков нельзя. И в этом главная проблема. Иран, как и Россия, очень зависит от импортной продукции. Продукты питания - зерно, мясо - страна закупает за границей. Для этого и нужны те самые заветные доллары-евро. Их государство добывает, продавая в обход всех запретов свои углеводороды. Турция обогревается иранским газом, Южная Корея и Япония заправляются бензином, который сделан из иранской нефти. Но поток валюты в бюджет страны ограничен и происходит через посредников. На все нужды (в том числе и на ведение войны в Сирии против террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) не хватает. В начале двухтысячных в Иране, как рассказывали мне местные журналисты, несложные хирургические операции делали без анестезии. Иранская химпромышленность, находясь под санкциями, не успевала производить нужный объем препаратов. А купить за границей - денег не хватало.

Эта нехватка ощущается во всем. На черном рынке доллары и евро в два с половиной раза дороже, чем по официальному курсу в банке. Поэтому в банке никто ничего не покупает. Все идут к менялам возле закрытых обменников (частный бизнес на разнице курсов валют государство прикрыло - до лучших времен). Или в ювелирные лавки. Восток же! Золото и серебро - самый лучший эквивалент любой валюты в трудные времена.

В Тегеране очень хорошо относятся к России. В центре города даже есть кафе имени нашей страны.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ: ВСЕГДА ЕСТЬ ЛАЗЕЙКИ

- Ой, это звонок из Польши, - говорил местный меняла, с которым свели знакомые в Тегеране. Я пытался сто евро перевести в десятки тысяч местных риалов.

- Ты набери Хабиби в Берлине, - продолжал говорить в телефон валютчик, смотря на меня. - Он тебе за мой товар отправит деньги.

Это называется международный восточный базар. Все запрещено, но через друзей - все можно. Если ты хочешь торговать со страной, которая под санкциями, то для этого создается несколько фирм-прослоек. Перемещение товаров за границу никто не запрещал. Иран отправляет в Европу и Азию ковры, фрукты, даже промышленную продукцию - холодильники и телевизоры! Деньги за это компании получают от фирм-посредников. Они также без всяких санкций завозят нужный товар в страну и получают за него иранские риалы. Ими, в соответствии к доллару и евро, и расплачиваются с теми, кто свой товар вывез за пределы Ирана.

Образцы местного автопрома. Легковушка стоит от 5000 долларов, мотоциклы – от 100 долларовФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КИТАЙСКИЙ КОПИПАСТ

Откуда у иранцев собственные холодильники и телевизоры? Страна очень плотно охвачена китайскими производителями. Горделиво говорят - этот холодильник сделан в Иране. Так и есть. Но заводы по производству бытовой техники - это, по сути, сборочные цеха запчастей, которые поставляются из Китая. Даже есть местные авто - ну как наши «Лады» несколько лет назад. По корейским и китайским лицензиям, проданным Ирану в 80-х, до ввода самого жесткого варианта санкций, в Иране было построено несколько автомобильных заводов. С тех пор по тем же лекалам авто и мотоциклы производят. Ничего иранского в этих машинах нет, кроме металла для кузовов.

Иранец, чтобы вылететь за границу должен оформить специальное разрешение, а затем оплатить его. Делается это вот на таких аппаратах в зоне вылета из тегеранского аэропортаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

АВИАЦИЯ: ЧП КАЖДЫЕ ДВА ГОДА

В феврале этого года в Иране упал самолет - погибли 66 человек. С начала 90-х в стране каждые два года случается ЧП с каким-нибудь авиалайнером. С 1993 года в этих происшествиях погиб 791 человек. В авиапарке местных компаний десятки американских «Боингов», купленных еще в 80-е годы, когда санкции не были такими жестокими. Но после их введения обслуживание и модернизация авиапарка застопорились. Иран летал и на российских «тушках», «Яках» и «Илах». Но мы сами прекратили обслуживание и производство этих лайнеров. В начале двухтысячных шесть самолетов российской (советской сборки) потерпели крушение в Иране. Погибли сотни людей.

Для сравнения: все крупные авиакомпании России используют американские «Боинги» и евросоюзные «Аэробусы». Если против наших авиаторов будут введены санкции, то последствия, как и в Иране, - очевидны.

Кусочек русской земли в Тегеране - православный Свято-Николаевский соборФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ИТОГО

Идеология: объединяющее зло

С начала года цены на продукты в Иране выросли более чем на 40 процентов. И люди в Иране по этому поводу протестуют. Так было в начале этого года, потом весной. И вот на прошлой неделе - опять: крупнейшие города страны охватили массовые митинги против роста цен. Власти говорят, что во всем виноваты США, которые вводят санкции против мирного иранского народа. И это правда. Но есть и другая. Иран - страна, занимающая четвертое место в мире по запасам нефти. Но если пройтись ночью по улицам юга Тегерана, там палатки и голые ноги бедняков. А на севере - богатые виллы и высотки дорогих отелей.

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Тегеран пугает мир громкими заявлениями: то собирается уничтожить Израиль, то перекрыть Персидский залив. Наш корреспондент отправился в эту страну, чтобы понять, на самом ли деле Иран такой агрессивный, или просто хитрый.

Меня трясло и лихорадило. Хотя еще несколько часов назад я был вполне себе счастлив - тогда я пальцами сжимал пластик пол-литровой бутылочки виски из шереметьевского дьюти-фри. Черт меня дернул его купить! Я же знал, что в Иране алкоголь под запретом. Что пассажиров с европейских рейсов досматривают, бутылки изымают. А за продажу и распитие внутри страны по суровым исламским законам - 70 ударов плетью! Я ж не мазохист. Хотя... Это было мучением — за полчаса до посадки в Тегеране попытаться влить в себя хоть сколько-нибудь, но желательно побольше. Может, это меня потом и спасло? (Подробности)