СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-04T12:44:37+03:00

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В воскресенье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, который отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября.

«С праздником, с Днем народного единства!» - написал глава российского правительства на своей странице в Facebook. При этом председатель кабмина прикрепил к своему посту фотографию осеннего пейзажа: на снимке изображена река, окруженная деревьями с пожелтевшей листвой.

Сообщение с поздравлением появилось на официальной странице главы кабмина в Facebook

Напомним, в это воскресенье наша страна отмечает День народного единства. В честь этого праздника в Москве, например, проходит фестиваль, в котором принимают участие различные народные коллективы, кулинары и мастера ремесел. Как сообщал сайт kp.ru, в программе фестиваля свыше 150 концертов, а также выставки народных ремесел, национальных кухонь и военной техники.

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