Покорить Москву полякам помешал их гонор

СЕГОДНЯ 01:09 2018-11-03T01:06:16+03:00

Капитуляция польско-литовского войска 1 ноября 1612 года вызвала такой патриотический подъем, что спустя три века, в 1910 году, русский художник с австрийскими корнями Эрнст Лисснер написал по ее мотивам картину «Изгнание поляков из Кремля». Фото: wikimedia.org

Изменить размер текста: A A

К Дню народного единства (дата установлена в память о 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение Минина и Пожарского выдворило из Москвы польских захватчиков) обычно публикуют победоносные интервью историков и политиков.

Мы же решили выяснить: как один из главных российских праздников воспринимают в самой Польше? Об этом «Комсомолке» рассказала молодая полька, россиевед и член польско-российского культурного общества «Славянская душа» Моника Магуза.

В ШКОЛАХ ТОМУ НЕ УЧАТ

- Пани Моника, как у вас на родине относятся к событиям 4 ноября 1612 года? Детям о них рассказывают?

- В польских школах тот эпизод практически не затрагивают. Да, в учебниках по истории о нем упоминается. Но очень кратко: только что и когда. Ни причины, ни следствия толком не объясняются.

- То есть ваши историки считают это событие незначительным инцидентом в длинной череде русско-польских войн.

- Да, и в СМИ это тоже отнюдь не популярная тема. До того как Россия объявила 4 ноября национальным праздником, журналисты вообще о нем не вспоминали. Теперь раз в год делают материалы, что в этот день «Россия отмечает годовщину изгнания поляков из Кремля». Но опять-таки без особых исторических подробностей.

- А ведь именно в те годы Польша могла сделать выбор, который превратил бы ее в крупнейшую страну славянского мира. И не Россия раскинулась бы тогда от Балтики до Тихого океана, а Польша. Ваш король Сигизмунд договорился в 1610 году с Семибоярщиной в Москве (сейчас мы бы ее назвали «российскими олигархами»), что на русский престол заступит его сын Владислав...

- То же самое: и этот эпизод у нас почти не вспоминают… Наверное, не очень хотят. На решение короля Сигизмунда тогда, видимо, повлиял наш пресловутый гонор - польская гордость. Не мог король согласиться, чтобы его сын принял православие (это было требование Семибоярщины). К тому же поляки слишком привязаны к своей католической вере.

Моника МагузаФото: Личный архив

СОСЕДИ. ПОТОМУ И ВРАЖДУЕМ?

- Вера у русских с поляками, конечно, разная, но все равно христианская. Язык схожий, славянская кровь, менталитет… Но даже с «нехристями» крымскими ханами Москва иногда успешно договаривалась (Иван III благодаря такому союзу с Менгли-Гиреем одолел хана Ахмата в стоянии на Угре). А с Варшавой почему не клеится?

- И здесь мешает польская гордость. Ну и конечно, конфликт интересов. Такое ведь часто бывает между соседями. Практически всю историю Россия и Польша претендовали на одни и те же территории.

- Вот именно. Послушать варшавских политиков, так они все с «москальской агрессией» сражаются. В честь чего?

- Польша до сих пор не может простить России раздела Речи Посполитой в конце XVIII века. И Катынь. (Имеется в виду расстрел 20 тысяч польских военнопленных под Смоленском в разгар Второй мировой. По общепринятой версии, это дело рук НКВД. Но ряд российских историков доказывают, что расстрел поляков организовали гитлеровцы. К примеру, пули, которыми убили польских офицеров, были немецкими. - Ред.). Или то, что на нашей территории стояли советские гарнизоны во время существования СССР. Это как заноза. А поляки - народ, который очень любит демонстрировать свое мученичество. Мы умеем праздновать свои поражения, но не умеем радоваться победам…

ВЛАСТЬ, А НЕ НАРОД ВОЮЕТ С ПАМЯТНИКАМИ

- Русофобия - это позиция всей Польши?

- Мне этот вопрос в России всегда задают. И я отвечаю: политика - одно, а межчеловеческие отношения - другое. Нелюбовь к России исходит прежде всего от нынешнего правительства. Ну и, может, еще от тех, кто постоянно смотрит новости по польскому гостелеканалу. Там каждый день говорят, что «Москва плохая», «русские нас не любят». И люди постепенно начинают в это верить и тоже ненавидеть. А те, кто имеет собственное мнение, к русским относятся доброжелательно.

- В известном польском фильме «Четыре танкиста и собака» среди экипажа польского танка был и советский солдат. Теперь этот сериал у вас пытаются запретить.

- После войны Польша была зависима от СССР. И наши власти теперь считают Красную Армию оккупантом, а не освободителем. Например, они полагают, что Советский Союз частично виновен в поражении знаменитого Варшавского восстания 1944 года: советские войска якобы ждали на правом берегу Вислы, чтобы оно закончилось без их участия, и лишь после этого освободили Варшаву, посадив там лояльное правительство. (На самом деле советское командование предупредило поляков, что не сможет в тот момент поддержать восстание, и просило его отложить. Но польское правительство в изгнании из Лондона подгоняло подпольщиков: действуйте скорее, чтобы русские не входили в Варшаву. В итоге немцы подавили восстание, хотя Красная Армия и сбрасывала подпольщикам оружие с самолетов. - Ред.)

- Из Польши каждую неделю приходят новости о демонтаже или осквернении памятников советским воинам… А ведь за освобождение Польши от фашистов погибли 600 тысяч бойцов Красной Армии. Зачем воевать с мертвыми?

- Честно признаюсь, сама не могу понять. За этими акциями стоит нынешняя власть, правящая партия ПиС («Право и справедливость»), которая в прошлом году приняла «антикоммунистический закон», открывший дорогу для сноса советских памятников. Один из них демонтировали в Варшаве буквально на днях. Однако по комментариям в сети я заметила, что это разделило поляков. Многие за снос, но и число противников велико. Существуют и такие организации, как содружество «Курск», которые занимаются реставрацией советских могил и памятников в Польше.

- И еще об исторической памяти. В 1943 году украинские националисты, бандеровцы, убили сто тысяч поляков в Волынской резне. Нынешний президент Украины носит куртку с надписью «циничный бандера». Почему Варшава до последнего времени себя называла адвокатом Украины в Евросоюзе?

- Как обычно - «назло москалям». Польша стала очень активно поддерживать Украину после присоединения Крыма к России. Но теперь, кажется, постепенно понимает свою ошибку, заметив, что Киев на нашу дружбу не отвечает.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

«Нам ПРО США ни к чему»

- Сейчас США размещают в Польше системы ПРО, готовятся новую военную базу открыть. Варшава с чужой помощью снова мечтает повоевать с Москвой? Как в 1612-м?

- Нашего интереса тут нет. И я даже не знаю: то ли Польша не замечает, что США хотят воспользоваться нами ради своих целей, то ли у нас как у члена НАТО просто нет выбора и приходится соглашаться на то, что нам невыгодно. Я считаю, что Польше система ПРО ни к чему.

- Пушкин когда-то писал: «Нет на свете царицы краше польской девицы». У нас старшее поколение любит Барбару Брыльскую, Анну Герман… Возможно ли вообще прекращение вражды поляков по отношению к России?

- Одно знаю точно - политики нам тут не помогут. Уладить ситуацию можем только мы сами, простые люди. Почти каждый год к нам приезжает Ансамбль имени Александрова, у которого в Польше много поклонников. Каждый концерт проходит с аншлагом! В этом году в Варшаве уже в 12-й раз пройдет русско-польский кинофестиваль «Спутник над Польшей».

Думаю, такие события - шанс наладить дружбу между нашими народами. Вспоминать русско-польские войны 1612 года или других эпох, конечно, интересно. Но это не должно становиться основой отношений между нашими странами.

"Комсомолка" рекомендует серию "Правители России" на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

Серия "Правители России"

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обломов обошел Павку Корчагина: ВЦИОМ рассказал, какие исторические события, фильмы, книги и песни россияне считают главными для себя

Свое исследование социологи приурочили ко Дню народного единства

ВЦИОМ опросил сограждан на предмет того, что они считают базовыми символами страны, где они имеют счастье жить. Приурочен опрос к Дню народного единства. (подробности)