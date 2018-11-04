Глава Якутии поделился планами о налаживании в республике собственного производства топлива

4 Нояб. 19:06 2018-11-04T19:06:45+03:00

По словам Айсена Николаева, потребности региона в моторном топливе оцениваются в миллион тонн в год

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Высокие цены на бензин и дизтопливо подталкивают руководство Якутии организовать в республике собственное производство моторного топлива. Об этом рассказал глава региона Айсен Николаев в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, соответствующие поручения уже отданы. Республика, имеющая довольно развитую нефтегазовую промышленность, в вопросах моторного топлива целиком зависит от оптовых цен вертикально интегрированных нефтяных компаний, у которых нет местного производства.

«Поэтому - ряд компаний уже сейчас проводят необходимые работы и должны представить мне в ближайшие месяцы свои предложения по организации здесь, у нас, производства моторного топлива - из газа или из нефти. А потом мы уже будем выбирать - какие предложения больше всего отвечают требованиям экологии, экономики, и - пора уже от слов переходить к делу», - подчеркнул Николаев.

Период от заявлений до начала производства топлива глава Якутии оценивает в три-четыре года. Ежегодные потребности республики в моторном топливе доходят до миллиона тонн. На первом этапе местные предприятия смогут поставлять на рынок порядка 100 тысяч, считает Николаев.

«Это уже резко снизит ту остроту проблемы, которую мы сегодня, к сожалению, наблюдаем… Наша задача - чтобы цены на моторное топливо в Якутии были сравнимы с ценой в тех регионах, где действуют вертикально интегрированные нефтяные компании», - отметил глава республики.

Ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на моторное топливо до марта 2019 года. В то же время курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак исключил возможность введения госрегулирования в этой сфере. По его мнению, такие меры приведут к потере развитой сети автозаправочных станций, обеспечивающих доступность топлива для населения.