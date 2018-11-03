Козак исключил госрегулирование цен на бензин

3 Нояб. 14:32 2018-11-03T14:33:12+03:00

По словам вице-премьера, слишком жесткие меры со стороны правительства приведут к потере сети автозаправочных станций, обеспечивающих доступность топлива для граждан

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Введение государственного регулирования цен на топливо в настоящее время представляется невозможным. Об этом заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

«За 30 лет сложилась такая структура рынка. Невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, вот, либо будет дефицит», - сказал Козак в интервью «Вести».

Вице-премьер напомнил, что существуют и другие не менее действенные методы контроля за насыщением внутреннего рынка. Например, США на 40 лет установили запрет на экспорт сырой нефти, насыщая собственный рынок и обеспечивая низкие цены на моторное топливо.

«Есть более мягкие, компромиссные варианты, например, в Австралии действует разрешительный порядок экспорта. После удовлетворения потребностей внутреннего рынка разрешается в неограниченном количестве и экспорт нефти»,- отметил чиновник.

По словам Козака, сейчас правительство изучает разносторонний опыт и вместе с нефтяной отраслью ищет «понятный, прозрачный рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков».

«У нас есть инструменты, хватит ресурсов и доброй воли — у тех же нефтяных компаний — для того, чтобы сдержать уровень розничных цен на моторное топливо в пределах инфляции. Именно об этом мы договорились, и нефтяники согласились с этим», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 31 октября правительство и нефтяные компании договорились до марта 2019 года заморозить внутренние оптовые цены на топливо на июньском уровне.