В парламенте Египта предложили запретить ношение никаба в общественных местах

4 Нояб. 22:02 2018-11-04T22:03:30+03:00

Депутат Хеда Агами отметила, что предметы одежды, полностью закрывающие лицо, несут угрозу для общественной и национальной безопасности

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В парламенте Египта предложили запретить ношение в общественных местах никаба – закрывающего лицо женского черного головного убора с тонкой прорезью для глаз.

Соответствующая инициатива поступила от депутата Хеды Агами, сообщает издание Egypt Independent.

Парламентарий предлагает наказывать нарушительниц запрета штрафом: на первый раз он составит 1000 египетских фунтов ($56), в случае рецидива сумма взыскания удваивается. Таким образом Агами призывает власти арабской республики последовать примеру Алжира, где аналогичный закон был принят около месяца назад.

Депутат уверена, что алжирский опыт достоин подражания, так как ношение никаба в последние годы не только угрожает египетской национальной идентичности, но и представляет собой реальную проблему для общественной безопасности – террористические организации охотно пользуются атрибутом, позволяющим полностью скрыть лицо.

В этом парламентария поддержала член Национального совета по делам женщин, журналист и публицист Нашва аль-Хуфи. Она напомнила, что никаб не имеет никакого отношения к религии.

«Тот, кто хочет носить никаб, пусть сидит дома и не выходит на улицу», - подчеркнула аль-Хуфи.

Согласно законопроекту, под общественными местами понимаются больницы, образовательные учреждения, кинотеатры, библиотеки, музеи, правительственные здания, аэропорты, общественный транспорт, детские сады.

Длинное черное платье абайя и никаб не являются традиционными элементами одежды египетских женщин, однако получили некоторое распространение в стране после прихода к власти «Братьев мусульман» в 2012 году. После свержения исламистов популярность этого наряда пошла на спад, чаще всего его носят иностранки из Ирака и стран Персидского залива.

Никаб не является обязательным элементом одежды и с точки зрения шариата. В Египте мусульманки чаще всего покрываю голову платком-хиджабом, не закрывающим лицо.

Ранее ношение никаба так или иначе ограничили власти Франции, Бельгии, Республики Конго. Аналогичную законодательную инициативу готовят в Италии.