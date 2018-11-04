Украинская полиция переквалифицировала убийство Гандзюк с покушения на заказное убийство

4 Нояб. 22:53 2018-11-04T22:53:54+03:00

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Правоохранители переквалифицировали дело о нападении на активистку и сотрудницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк с покушения на заказное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Сегодня, 4 ноября, следователи изменили квалификацию нападения на чиновницу Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление», - заявили в полиции.

Отмечается, что теперь преступление расследуется как заказное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью.

Ранее стало известно, Екатерина Гандзюк, в конце июля облитая неизвестными злоумышленниками серной кислотой, скончалась 4 ноября в одной из больниц Херсона. Клиническая причина смерти пока не установлена.

Гибель активистки прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин, назвав происшествие «ужасом».

«Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не мог повториться, а даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, чем просто множество слов (сожаления)», - написал Климкин на своей странице в Твиттер.

В свою очередь президент страны Петр Порошенко потребовал от полиции найти убийц Гандзбк и предать суду.