2018-11-04T16:16:27+03:00
Политика

На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона

О смерти Екатерины Гандзюк сообщили ее друзья
Дарья ИВАШКИНА
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Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/@gandziukgateЕкатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/@gandziukgate
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В воскресенье, 4 ноября, стало известно о том, что на Украине умерла сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую в конце июля этого года облили концентрированной серной кислотой.

Женщина скончалась в больнице, в которой она провела несколько последних месяцев, сообщает «КП-Украина».

Информация о смерти активистки появилась на посвященной ей странице в Facebook, которую ведут друзья усопшей. «Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение с применением серной кислоты. <…> Клиническую причину смерти покажет вскрытие», - говорится в сообщении.

Напомним, покушение на Гандзюк было совершено 31 июля. Когда женщина выходила из подъезда своего дома, неизвестный выплеснул на нее литр концентрированной серной кислоты. После этого пострадавшую с ожогами 35% тела госпитализировали в местную больницу, а чуть позже перевели в Киев.

Основная версия покушения на Екатерину Гандзюк - ее служебная деятельность на посту управляющего делами исполнительного комитета горсовета Херсона.

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