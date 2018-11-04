На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона
В воскресенье, 4 ноября, стало известно о том, что на Украине умерла сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую в конце июля этого года облили концентрированной серной кислотой.
Женщина скончалась в больнице, в которой она провела несколько последних месяцев, сообщает «КП-Украина».
Информация о смерти активистки появилась на посвященной ей странице в Facebook, которую ведут друзья усопшей. «Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение с применением серной кислоты. <…> Клиническую причину смерти покажет вскрытие», - говорится в сообщении.
Напомним, покушение на Гандзюк было совершено 31 июля. Когда женщина выходила из подъезда своего дома, неизвестный выплеснул на нее литр концентрированной серной кислоты. После этого пострадавшую с ожогами 35% тела госпитализировали в местную больницу, а чуть позже перевели в Киев.
Основная версия покушения на Екатерину Гандзюк - ее служебная деятельность на посту управляющего делами исполнительного комитета горсовета Херсона.
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