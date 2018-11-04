СМИ узнали имя возможного главы автокефальной церкви Украины

4 Нояб. 23:58 2018-11-04T23:58:18+03:00

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Украинскую неканоническую православную церковь, в случае если Вселенский патриархат одобрит автокефалию, может возглавить митрополит Симеон. Такая информация появилась в украинской прессе.

Так издание “Обозреватель”, утверждает, что администрация президента Незалежной Петра Порошенко активно продвигает кандидатуру архиерея канонической УПЦ митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого). При этом в Киеве рассчитываю получить томос об автокефалии от Константинополя до конца года.

Однако вручить его могут только предстоятель "объединенной" церкви, которого необходимо будет избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая Уураинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в этом мероприятии, передает РИА Новости.

Как сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний, Константинополь направил главам украинских неканонических церковных структур Филарету и Макарию извещение о том, что они не могут принимать участие в выборах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 3 ноября Петр Порошенко прилетел с визитом в Турцию, где встретился с патриархом Варфоломеем и подписал соглашение о сотрудничестве Украины с Константинопольским патриархатом.

В РПЦ заявили, что этот документ "грубо вмешивается" в дела церкви, ведь Киев не поинтересовался мнением живущих на Украине миллионов православных верующих.