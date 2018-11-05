2018-11-05T10:10:55+03:00
Происшествия

В Индонезии назвали причину крушения самолета Lion Air

В частности, эксперты исключили версию взрыва
Дарья ИВАШКИНА
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В Индонезии назвали причину крушения самолета Lion AirВ Индонезии назвали причину крушения самолета Lion AirФото: REUTERS
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Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737, произошедшего 29 октября у берегов страны. По словам главы местного комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, лайнер разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.

При этом экспертам не удалось найти никаких следов, указывающих на разгерметизацию самолета в полете. Также выяснилось, что непосредственно в момент столкновения воздушного судна с поверхностью воды его двигатели работали на полную мощность, а скорость падения была очень высокой, сообщает радиостанция Elshinta.

Стоит отметить, что версию взрыва на борту пассажирского лайнера эксперты уже исключили. По словам Таджахоно, обломки Boeing 737 сосредоточены в радиусе не более 500 метров. Между тем при взрыве фрагменты самолета были бы разбросаны на большем расстоянии друг от друга.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение 29 октября. Лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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