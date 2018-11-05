Спикер Верховной рады призвал наказать виновных в убийстве чиновницы из Херсона

5 Нояб. 13:04 2018-11-05T13:04:47+03:00

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий, выступая в понедельник, 5 ноября, на согласительном совете, призвал правоохранителей найти и наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

Как заметил председатель украинского парламента, «безнаказанность порождает зло». «Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной, и я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления», - приводит слова Парубия РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Гандзюк было совершено 31 июля: неизвестный выплеснул на женщину литр концентрированной серной кислоты. После этого пострадавшую с ожогами 35% тела госпитализировали. Ей сделали более 10 операций. Однако в минувшее воскресенье, 4 ноября, активистка скончалась.