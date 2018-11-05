МИД Израиля: Диалог с Москвой после трагедии с российским Ил-20 не прекращался
Россия и Израиль сохраняют дружеские отношения, несмотря на трагедию с Ил-20 ВКС РФ в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель гендиректора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наом Кац.
«После инцидента с самолетом работа с Россией продолжается. Нельзя сказать, что мы должны это игнорировать. Но наши отношения намного более развиты, чтобы это прекратило наши встречи», - подчеркнул Кац.
По его словам, военные двух стран продолжают сотрудничество по каналам деконфликтинга в Сирии.
В свою очередь заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви подтвердил, что стороны продолжают активную координацию по линии министерств иностранных дел, и здесь «практически ничего не изменилось».
«Кстати, два раза в год встречаются главы наших Советов безопасности. Риторика встреч после трагедии с самолетом практически не изменилась», - добавил Бен-Цви.
Напомним, российский разведывательный самолет Ил-20 был ошибочно сбит сирийскими ПВО при возвращении на аэродром «Хмеймим» в провинции Латакия, погибли 15 военнослужащих ВС РФ.
Ответственность за инцидент Минобороны РФ возложило на еврейское государство: во время трагедии четыре истребителя F-16 ВВС Израиля наносили удары по объектам в Латакии и использовали российский Ил-20 для прикрытия от сирийских ПВО. Также в Москве подчеркивают, что израильская сторона уведомила об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно местонахождения своих самолетов.
В целях предотвращения повторных провокаций израильской стороны Россия передала Сирии современные комплексы ПВО С-300.
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