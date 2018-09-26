Почему Израиль так боится наших С-300 в Сирии

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-26T01:51:30+03:00

Как же много шороха в мире наделало заявление Сергея Шойгу о том, что Россия в ответ на трагедию с Ил-20 поставит в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как же много шороха в мире наделало заявление Сергея Шойгу о том, что Россия в ответ на трагедию с Ил-20 поставит в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300

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Премьер Израиля Нетяньяху тут же позвонил Путину и стал отговаривать его от этого шага. Но Путин не изменил своей позиции.

А тут еще раздается «повелительный» голос советника Трампа по безопасности Болтона: «Это приведет к большей напряженности в Сирии, Кремлю не следует этого делать».

Как может развиваться ситуация? И что даст Сирии и нашей военной группировке в этой стране поставка С-300?

На эти и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить бывшего командира зенитного ракетного полка, а ныне - старшего научного сотрудника Института военно-политических проблем полковника запаса Владимира Воейкова.

И ВДРУГ ПИЛОТ ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ОН - ЦЕЛЬ

- Владимир Егорович, Израиль может ударить по С-300, который мы передаем Сирии?

- Конечно, может! Представьте себе ту же четверку израильских F-16, которые вылетели на бомбежку объектов в Сирии. И вдруг кто-то из пилотов замечает, что идет облучение его самолета, что его «захватывают» как цель. Приборы это сразу показывают. Летчик делает противоракетный маневр, предупредив, разумеется, об опасности своих коллег. Хорошо, если они успеют унести ноги. А если нет? Одни куски посыпятся с неба... Ну а затем израильтяне попытаются устроить удар возмездия по С-300. Постараются подобраться к нему так, что он может и не заметить. И необязательно с воздуха... А сирийцы, как и мы, конечно, будут пытаться этого не допустить.

- И что, израильтяне уже завтра будут долбить по С-300 сирийских ПВО?

- Не думаю, что уже завтра. Они сейчас явно просчитывают варианты. Держат паузу. Думают, как им лучше опозорить российский С-300, развенчать мифы о нем. Не исключаю, что там уже и американские советники подсказывают, как это лучше сделать. Для США выгодно, чтобы Россия из-за Сирии втянулась в войну с Израилем.

США ТОЖЕ В ПАНИКЕ

- А почему же США «высказывают озабоченность» из-за появления С-300 в Сирии?

- А потому, что это делает «дискомфортными» полеты в Сирии самолетов и самих США. Они понимают, что С-300 может, если что, лупануть и по ним... Уже надо вносить серьезные коррективы в российско-американские и российско-израильские договоренности о правилах поведения в небе Сирии. Иначе беды не избежать. Да что там! Войны не избежать!

БУДЕТ ПРИРАВНЕНО К НАПАДЕНИЮ НА РОССИЮ

- А осмелится ли Израиль бить по С-300, если мы заранее объявим, что там находятся российские советники? Ведь тогда такой удар будет приравнен к нападению на Россию.

- В какой-то мере да. Запуская ракету по С-300, израильский летчик будет понимать, что он наносит удар и по россиянам. А это уже, считай, объявление войны России. Которая может и ответку дать. Но это одна логика. Однако в реальном бою часто бывают ситуации, когда, помимо нормальной логики, есть и другая - чисто военная. Противник должен быть уничтожен независимо от национальности. Потому что или ты его, или он тебя.

- Но если поставка С-300 в Сирию несет в себе такие большие риски, зачем мы это делаем?

- Это вынужденный шаг. России надо как-то ответить на провокацию Израиля, которая привела к трагедии с Ил-20. Да, риски огромны. Но Москва рассчитывает, что и Израиль теперь сто раз подумает, прежде чем соваться в небо Сирии. Он будет делать это осторожнее и лишь в крайних случаях. Израильским военным придется предупреждать Россию о своих операциях в Сирии не за минуту, а за несколько часов. Ведь специально нарываться на неприятности не на руку ни Москве, ни Тель-Авиву.

ДАМАСК ДАВНО ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАКРЫТЬ НЕБО

- Это правда, что российский С-300, поставленный сирийцам, может перекрыть все небо этой страны?

- Нет. Вот если будет поставлено несколько дивизионов, тогда они полностью перекроют небо Сирии. Сейчас же, на мой взгляд, будут перекрыты западная и южная части этой страны. В том числе наши объекты - авиабаза Хмеймим и военно-морская в Тартусе.

- Может ли Москва объявить небо над Сирией бесполетной зоной для НАТО и Израиля?

- Такое решение может и должна принимать не Россия, а Сирия. Это ее прерогатива. Странно, что Дамаск до сих пор об этом не объявил. А давно бы надо! Сирия имеет на это полное право.

Зенитно-ракетный комплекс С-300

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Погибших летчиков наградят орденом Мужества

15 членов экипажа сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20 будут награждены орденом Мужества. Посмертно.

Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что семьям погибших оказывается вся необходимая помощь.

КСТАТИ

Американцы жалуются на российские глушилки

Сергей Шойгу объявил, что, кроме С-300, в Сирию будут поставлены и системы радио­электронной борьбы (РЭБ). Что это такое и зачем они нужны, военный обозреватель «КП» Виктор Баранц спросил старшего научного сотрудника НИИ Минобороны России полковника Александра Бабакина.

- Какие российские системы радиоэлектронной борьбы уже есть в Сирии и какие доставляются сейчас?

- Такая информация вообще-то не подлежит разглашению. Можно лишь с большой долей вероятности предполагать, что в Сирию переброшены системы РЭБ «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель». Есть комплексы активных помех «Рычаг-АВ».

Но я не исключаю, что в Сирии появится новейший мобильный комплекс РЭБ «Дивноморье». Есть и другие системы, но они пока «не засвечены».

- И что могут эти системы?

- Они могут создать непроницаемый радиоэлектронный купол над побережьем Сирии и прилегающей акваторией Средиземного моря в радиусе нескольких сотен километров. Кстати, в начале этого года глава командования по спецоперациям США генерал Раймонд Томас жаловался, что «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии. Ясно, что речь шла о России. Кто еще там способен на это? Никто. «Они испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130 (самолеты огневой поддержки. - Ред.), - говорил Томас. - Из-за действий неопознанного противника сегодня наши военные в Сирии находятся в самой агрессивной электромагнитной среде на планете!»

- Это правда, что американские средства связи работают в особом К-диапазоне?

- Да, это так. Мы давно знаем этот диапазон. Поэтому именно в этом диапазоне были настроены наши комплексы РЭБ в Сирии. Они умеют глушить сигнал и перехватывать все переговоры. К тому же американцы в Сирии в основном используют РЭБ воздушного базирования, а у России там развернуты и наземные комплексы. А они всегда будут мощнее воздушных в силу энергетических возможностей.

- А как работают наши средства РЭБ?

- Они работают по одному принципу: определяют частоты, режимы работы средств связи, разведки и навигации противника, их местонахождение. А потом надежно их глушат.