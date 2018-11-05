2018-11-05T17:57:06+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали стих Шнура про изнасилование дознавателя в Уфе коллегами-полицейскими

Парламентарий Ольга Драпаненко с пониманием отнеслась к реакции музыканта, но не согласилась с ним в том, что инцидент не повлечет за собой изменений в правоохранительной системе
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments47
Сергей ШнуровСергей ШнуровФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко прокомментировала стихи музыканта Сергея Шнурова об изнасиловании полицейскими девушки-дознавателя в Уфе.

По ее словам, реакция Шнурова является «абсолютно правильной», однако она не смогла согласится с ним в том, что что инцидент не повлечет за собой изменений в правоохранительной системе.

«То, что в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго. Я думаю, что так и будет», - цитирует Драпенко РИА Новости.

Ранее солист группы «Ленинград» отреагировал на скандал в башкирской полиции стихотворением в своем Instagram, в котором резко и с использованием ненормативной лексики осудил подозреваемых в изнасиловании бывших полицейских.

«Русский секс, как русский бунт. Бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив», - написал, среди прочего, Шнуров.

Напомним, в ночь на 30 октября трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу-дознавательницу прямо в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Трое фигурантов дела уволены со службы и задержаны.

Кировский суд Уфы заключил под стражу бывшего главу отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромачука и экс-начальников ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли медалью Свободы
В США в крушении небольшого самолета погибли четыре человека
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 11 человек
Глава Евросовета осудил «флиртующих» с Россией политиков
Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
Названы претенденты на фильм года в Европе
Президент Австрии призвал не драматизировать «аферу» со шпионажем
Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте заключения перемирия 1918 года
Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна решил объявить голодовку
На Украине предложили отказаться от празднования 8 марта из-за России
Кокорину разрешили звонить из СИЗО
МИД Австрии ожидает от России сотрудничества по делу обвиняемого в шпионаже офицера
Умерла актриса Юлия Волчкова из сериала «День рождения Буржуя»
Захарова рассказала о новой песне, которую написала для певицы Зары
Эрдоган рассказал, где находятся убийцы саудовского журналиста Хашкаджи
Пьер Нарцисс опроверг информацию об избиении мужчины в московском клубе
Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии