Шнуров написал стих про изнасилование дознавателя в Уфе

5 Нояб. 07:59 2018-11-05T08:23:22+03:00

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Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров не остался в стороне от скандала в башкирской полиции. Он посвятил стихотворение уголовному делу об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя ее коллегами в Уфе.

Свое новое творение музыкант опубликовал в Instagram. В частности, в нем Шнуров признается, что «не верит своим глазам», и резко осуждает подозреваемых - трех высокопоставленных правоохранителей, сравнивая их с животными. «Что за люди? Чисто звери», - говорится в стихотворении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разгорелся после того, как в ночь на 30 октября 23-летняя девушка, работающая дознавателем, подверглась нападению со стороны трех своих коллег. Как выяснилось, ее изнасиловали прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны и уволены из органов. Против них завели дело по двух статьям Уголовного кодекса РФ: по части 2 статьи 131 («изнасилование, совершенное группой лиц») и части 2 статьи 132 («насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

Кстати, Шнуров не в первый раз выкладывает стихи в сеть. К примеру, ранее он написал о скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.