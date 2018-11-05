2018-11-05T21:00:01+03:00
Экономика

Российский банк попал под антииранские санкции США

Кредитная организация является «дочкой» иранского Bank Melli
Денис СУХОВ
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Российский банк попал под антииранские санкции СШАРоссийский банк попал под антииранские санкции СШАФото: REUTERS
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Зарегистрированный в Москве Мир Бизнес Банк (МБ Банк) попал под антииранские санкции Вашингтона. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное в понедельник на сайте Минфина США.

Единственным акционером МБ Банка является иранский Bank Melli Iran (BMI), также фигурирующий в «черном списке» американского министерства финансов. Всего под санкции попали 12 связанных с кредитной организацией юридических лиц.

По данным властей США, BMI оказывает финансовые услуги Корпусу стражей исламской революции – элитному формированию в составе ВС Ирана, обладающему широкими военными, политическими и религиозными полномочиями. Именно КСИР считается в Вашингтоне ответственным за многие «злонамеренные» аспекты внешнеполитической деятельности Тегерана.

В Минфине США утверждают, что через счета КСИР в Bank Melli проходят миллиарды долларов.

«Bank Melli позволял КСИР и связанным с ним лицам перемещать средства как внутри Ирана, так и за его пределами», - подчеркивается в заявлении ведомства.

АО «Мир Бизнес Банк» было зарегистрировано в Москве в 2002 году, следует из информации на его сайте. Кредитная организация имеет филиал в Астрахани, работает как с юридическими, так и с физическими лицами.

Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу второй пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

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