5 Нояб. 17:33 2018-11-05T18:45:00+03:00

Минфин США: Под американские санкции попали более 700 физических лиц и компаний из Ирана Фото: REUTERS

Ограничения вступили в силу в ночь на 5 ноября

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Под американские санкции, которые вступили в силу в ночь на 5 ноября, попали более 700 физических лиц, компаний, судов и самолетов из Ирана. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В частности, в санкционном списке оказались Орагнизация по атомной энергии Ирана и 70 финансовых институтов, в том числе 14 крупнейших банков страны. Последние Вашингтон подозревает в финансировании «дестабилизирующей деятельности» в ближневосточном регионе.

Основная тяжесть ограничений ляжет на нефтегазовый сектор исламской республики, в том числе экспортные операции с иранской нефтью и нефтепродуктами, судостроение и морские перевозки.

Санкции касаются как собственно иранских компаний, так и их зарубежных партнеров, которые продолжат вести дела с исламской республикой. Исключения на первом этапе сделаны лишь для нескольких стран: Китай (в том числе Тайваня), Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи и Турции.

В Минфине США подчеркивают, что введенные в отношении Тегерана санкции являются самыми масштабными единовременными ограничительными мерами из когда-либо предпринятых против Ирана

«Беспрецедентное финансовое давление на Иран должно ясно дать понять иранскому режиму, что они будут сталкиваться с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока фундаментально не изменят своё дестабилизирующее поведение», - подчеркнул глава Минфина США Стивен Мнучин.

Формальным поводом для восстановления и ужесточения американских санкций против Ирана являются подозрения Вашингтона в том, что республика нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который гарантирует мирный характер ядерной программы Тегерана.

Также власти США, раздосадованные политикой Ирана на Ближнем Востоке, не стесняются называть страну «крупнейшим спонсором терроризма».

В мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД. В Белом доме предполагают, что анонсированная американским лидером политика «максимального давления» на Иран побудит Тегеран прекратить «злонамеренную» деятельность на международной арене и приведет к заключению новой сделки по ракетно-ядерной программе исламской республики.