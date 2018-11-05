2018-11-05T11:38:03+03:00
В мире

Американские санкции против Ирана вступили в силу

Ограничения коснутся главным образом сделок с нефтью
Дарья ИВАШКИНА
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Американские санкции против Ирана вступили в силуАмериканские санкции против Ирана вступили в силуФото: REUTERS
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В понедельник, 5 ноября, в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск) вступила в силу вторая часть санкций США против Ирана. Таким образом, возобновилось действие ограничительных мер, которые действовали до ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, РФ, КНР, Францией и ФРГ.

Главными объектами санкций являются нефтяная отрасль исламской республики, банковская структура, судостроение и морские перевозки. В частности, покупка, продажа, транспортировка и сбыт нефти и нефтепродуктов из Ирана теперь под запретом: причем ограничения касаются как американских, так и зарубежных компаний, которые поддерживают деловые связи с иранскими партнерами.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Хасан Роухани уже заверил, что Тегеран продолжит продавать свою нефть вопреки санкциям США.

Напомним, еще в мае американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки и о решении возобновить антииранские санкции.

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